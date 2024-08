IKONÈ, DAL RIFIUTO ALLA DESTINAZIONE ARABA AL TACCO IN AMICHEVOLE

FirenzeViola.it

Dopo i due pareggi, contro Bolton e Hull City, e la sconfitta contro il Preston nella tournée inglese, la Fiorentina ieri sera è tornata a vincere. Lo ha fatto al Viola Park contro il Montpellier, squadra di maggior livello fin qui affrontata dai ragazzi di Palladino, davanti ad uno stadio Curva Fiesole tutto esaurito.

A decidere la sfida è stato Bianco nella ripresa con un destro, deviato, da fuori area, ma, prima del definitivo 2-1 dell'ex Reggiana, a segno è andato anche Jonathan Ikonè. Per il francese si tratta del primo, tra l'altro con un pregevole colpo di tacco, gol in questa preseason. Nonostante la rete contro i transalpini però l'esterno classe 1998 rimane, ovviamente in caso di offerte concrete sul tavolo, in uscita dal club viola.

IL NO ALLE OFFERTE QATARIOTE

Jonathan Ikonè, così come i vari Brekalo, Nzola, Sabiri, Amrabat e Kouame, è tra i tanti calciatori della Fiorentina nella lista dei partenti. Se per alcuni di questi nomi, come Nzola e Brekalo, ancora non sono arrivate offerte concrete soddisfacenti per la dirigenza viola, per il francese invece si erano presentati due club qatarioti, l'Al-Duhail e l'Al-Arabi.

Le due società arabe avevano offerto ai gigliati una cifra intorno ai 10 milioni di Euro, convincendo il club toscano a cedere l'ala classe 1998, ma non sono riuscite, nonostante uno stipendio proposto superiore a quello di 1,5 milioni a stagione percepito dal francese a Firenze, a convincere Ikonè. L'esterno nativo di Bondy infatti non gradisce la destinazione mediorientale e preferisce restare nel calcio europeo. Dal vecchio continente però non è ancora arrivato niente se non un timido interessamento da parte dell'Ajax e quindi Jorko, almeno per il momento, rimane lungo le rive dell'Arno.

LA PRESEASON CON PALLADINO

Era il 25 giugno quando Palladino nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Fiorentina dichiarò di aver parlato telefonicamente con tutti i calciatori della rosa tranne uno, Ikonè. L'ex tecnico del Monza non era riuscito ad entrare in contatto con l'esterno francese e questo, sommato alle sirene di mercato dall'Arabia, aveva allontanato Jorko dai viola.

Da quel giorno ad oggi è cambiato tanto. Ikonè ha rispedito al mittente le offerte provenienti dal Qatar, è tornato ad allenarsi in gruppo dopo le prime sedute differenziate, ha partecipato alla tournée inglese e adesso è tornato anche al gol. Il francese era assente dal tabellino dei marcatori dalla sfida dell'Arechi in campionato contro la Salernitana del 21 aprile scorso. Da qui al 17 agosto, giorno dell'esordio in Serie A dei gigliati contro il Parma, cosà cambierà ancora? Per Ikonè arriverà un'offerta convincente da un club europeo oppure il francese rimarrà a Firenze e continuerà a scalare le gerarchie di Raffaele Palladino?