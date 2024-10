I DETTAGLI DELL'OPZIONE DI DE GEA. L'AMORE CON FIRENZE È SBOCCIATO

"Started in Spain, made in Manchester, loving it in Italy". Con questa espressione non semplice da tradurre in italiano, David De Gea ha celebrato la prestazione e la vittoria contro il Milan che ha sancito l'amore definitivamente scoppiato con Firenze e con l'Italia. Non sono passate inosservate neanche le parole del portiere a fine partita, rivolte più alla squadra che a togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Eppure ne avrebbe, visto quanto accaduto a Manchester dove si mangiano le mani per averlo cacciato con tanti saluti per investire oltre 50 milioni su Onana che ancora non ha convinto.

I dettagli del contratto

È già partita la discussione sull'allungare subito il contratto allo spagnolo classe '90 oppure no, ma la Fiorentina è tranquilla dopo l'accordo raggiunto in estate anche con un po' di sorpresa dopo che le trattative con il Genoa erano tramontate per il portiere: poco più di un milione a stagione più bonus per il primo anno che diventerebbe di 2 milioni più bonus in caso di rinnovo per un altro anno. Già, il rinnovo: in sede di trattativa è stata decisa un'opzione in favore della Fiorentina per prolungare il contratto ma dal club fanno capire che si tratta di una sorta di gentlemen agreement tra le parti che dovranno rimettersi a un tavolo ad inizio 2025 per decidere il da farsi. Sarà fatto tutto, dunque, con estrema calma.

Le prossime tappe

Ora il focus del portiere e della Fiorentina è solo dare continuità a queste prestazioni che hanno consegnato definitivamente la maglia da titolare e l'amore di Firenze a De Gea. La pausa, poi un mese in cui si deciderà tanto della stagione della squadra di Palladino, per portare la Fiorentina là dove De Gea si augura di poter tornare, cioè nell'Europa che conta, vero obiettivo non dichiarato.