GONZALEZ: GENNAIO NEL MIRINO PER METTERSI ALLE SPALLE I MALUMORI

Dopo le 4 vittorie su 4 nei primi impegni amichevoli in vista del ritorno in campo nel mese di gennaio, per la Fiorentina ci sarà ancora tempo per oliare al meglio i meccanismi durante l'avvicinamento alle prossime amichevoli e alla partita contro il Monza. Nelle prossime ore, oltre alla squadra in rientro da Bucarest, tornerà a Firenze anche Nico Gonzalez. L'argentino infatti, dopo l'infortunio subito in nazionale e dopo i primi trattamenti svolti al cs, era tornato in patria per alcuni giorni di vacanza che, di comune accordo con il club, scadevano proprio in queste ore.

L'inizio di stagione dell'ex Stoccarda è stato, sotto tutti i punti di vista, molto complicato. La mancata convocazione per il Mondiale in Qatar, si è infatti andata ad aggiungere ad una partenza condita da infortuni, prestazioni anonime e malumori che avevano condizionato il suo ultimo periodo passato in riva all'Arno. La chiamata del ct Scaloni sembrava infatti poter risolvere qualche problema ma la lesione di 2° grado del bicipite femorale sinistro non ha fatto altro che peggiorare il suo morale oltre che a ritardare il suo rientro in campo.

Ora il rientro a Firenze per continuare il recupero dall'infortunio e per mettere nel mirino il mese di gennaio, periodo nel quale si pensa che l'esterno di mister Italiano possa rientrare sul rettangolo di gioco. Il campo sarà infatti l'unica medicina utile per tornare ad aiutare i compagni e a giocare col sorriso.

Il futuro prossimo ci dirà molto sul rientro in campo dell'argentino, che dovrà mettersi alle spalle questa prima parte di stagione per tornare quel giocatore ammirato da tutti nella sua prima parte d'avventura a Firenze.