FIORENTINA-NAPOLI 1-2, SEGUI IL LIVE DI FV!

90' - Mentre l'arbitro concede 4 minuti di recupero, Demme arriva clamorosamente in ritardo su Gonzalez e si prende il giallo

87' - Fiorentina all'arrembaggio: ultimi sforzi della squadra di Italiano, col Napoli che è chiuso nella propria metà campo

84' - Doppio cambio per il Napoli: dentro Petagna e Mertens, fuori Osimhen e Fabian Ruiz

82' - Cavalcata di Sottil che serve Vlahovic ma il serbo non riesce a trovare spazio e finisce per far uscire il pallone

78' - Maleh prova a coordinarsi! Grande botta di mancino del centrocampista su calcio d'angolo di Biraghi: muro della difesa avversaria

76' - Triplo cambio nella Fiorentina: fuori Odriozola, Duncan e Bonaventura, dentro Benassi, Maleh e Kokorin

73' - Occasione per il Napoli! Ci prova Politano, che si accentra e fa partire il mancino: palla fuori di poco

70' - Torreira si libera della marcatura di Politano che commette fallo e poi scalcia la palla rischiando il giallo

68' - Il Napoli sostituisce Insigne, che consegna la fascia di capitano a Koulibaly, con Demme

66' - Sottil va via a Mario Rui, che da dietro interviene irregolarmente e viene ammonito

64' - Altro cambio per i viola: entra Torreira ed esce Pulgar

61' - Brivido per la Fiorentina! Cavalcata di Osimhen, che poi mette in area per Elmas il quale non trova la deviazione in rete per un soffio

60' - Occasione per Sottil! L'attaccante aggiusta il pallone e scarica un destro potente respinto da Ospina

59' - Percussione offensiva della Fiorentina che prova a riacciuffare il pari

56' - Sostituzione per i viola: fuori Callejon e dentro Sottil. Doppio cambio, invece, per il Napoli: fuori Zielinski, dentro Elmas e fuori Lozano, dentro Politano

55' - Occasione per la Fiorentina! Succede di tutto nell'area del Napoli: Milenkovic sfiora il gol di testa, poi prova a rimettere in mezzo la conclusione respinta ma nessuno riesce ad approfittarne

53' - Guizzo di Nico Gonzalez lateralmente su Anguissa che interviene in modo scomposto e si becca l'ammonizione

52' - Giallo per Pulgar che tocca fallosamente Lozano da dietro

51' - Ancora il Napoli ad attaccare la profondità con Osimhen che calcia al volo e manca di poco lo specchio della porta

49' - GOL DEL NAPOLI! RRAHMANI SEGNA IL 2-1 AZZURRO! Il giocatore trasforma di testa la punizione calciata da Zielinski

48' - Lozano viene tamponato da dietro da Nico Gonzalez: punizione per il Napoli dal limite dell'area viola

46' - Che occasione per Vlahovic! Angolo di Biraghi e girata tentata dal serbo, la cui conclusione però trova la respinta di Anguissa

45' - Si riparte! Il Napoli tocca il primo pallone della ripresa

INIZIO SECONDO TEMPO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro concede un minuto di recupero

44' - Occasione per Osimhen! Che giocata del centravanti, che va di rovesciata e per poco non sfiora il gol

43' - Torna a spingere la Fiorentina in questo finale di primo tempo

39' - Check dell'arbitro per un possibile fallo commesso da Insigne su Dragowski prima del tap in di Lozano, ma il direttore di gara convalida la rete

37' - GOL DEL NAPOLI! LOZANO! Dragowski para il rigore di Insigne ma poi arriva Lozano a ribattere in rete! Parità ristabilita: 1-1

35' - Calcio di rigore per il Napoli! Contropiede di Osimhen: Quarta lo travolge in area e l'arbitro indica il dischetto prima di ammonire il difensore viola

33' - Lozano prova a rispondere a Quarta! Ottimo spunto per il partenopeo che calcia potente, trovando però i guantoni di Dragowski

31' - Giallo per Bonaventura dopo un intervento scomposto su Mario Rui in area di rigore azzurra

29' - Vincenzo Italiano sorride in panchina dopo il vantaggio ottenuto dalla sua squadra

27' - GOOOLLLLL PER LA FIORENTINAAAA!!!!!!!! MARTINEZ QUARTA!!!!!!!!!!!!! Angolo di Biraghi, Vlahovic controlla e scarica sull'argentino che gira in rete! E' 1-0 per la Viola!

26' - Colpo di testa di Milenkovic su corner di Callejon, palla alta

24' - Fallo di Milenkovic su Osimhen durante una ripartenza del Napoli. Spalletti chiede l'ammonizione

21' - Anguissa devia di testa il calcio d'angolo di Insigne ma la conclusione finisce alta

19' - Solito pressing della Fiorentina, col Napoli che fatica a trovare degli spunti offensivi

17' - Occasione per Pulgar! Il cileno scarica un destro potente dal limite dell'area: respinge Ospina

15' - Insigne salta Odriozola e prova la galoppata offensiva, ma trova la chiusura di Quarta

13' - Lungo applauso dello stadio in memoria del capitano Davide Astori

11' - Percussione offensiva dei viola, con Pulgar che però sbaglia l'ultimo passaggio con cui intendeva premiare l'inserimento di Callejon

9' - Rischio per la Fiorentina: Dragowski devia un corner di Insigne sui piedi di Koulibaly che non riesce ad agganciare

8' - Bonaventura prova a calciare dal limite dell'area ma trova il numero della difesa partenopea

7' - La Fiorentina fa girare il pallone in cerca di spazi

4' - Callejon prova a servire Vlahovic con un cross in area ma la la sfera finisce alta sopra la traversa di Ospina

2' - Il gioco si è fermato per qualche istante dopo una botta presa da Osimhen in un contrasto con Quarta

1' - Il Napoli attacca subito con un lancio in profondità per Osimhen ma la difesa viola è attenta

0' - Si comincia! Prima palla per la Fiorentina nella bolgia del Franchi

INIZIO PRIMO TEMPO

18:00 - Ecco che entrano in campo le squadre: Napoli in completo rosso da trasferta, Fiorentina in divisa viola. Ci siamo, a breve l'inizio della partita

17:50 - Di seguito le formazioni ufficiali della partita

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen

17:45 - Un saluto ai lettori di FirenzeViola.it, bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Napoli, gara valida per la settima giornata di Serie A