Live Fiorentina-Bologna 0-1, fine primo tempo: ospiti avanti con Castro

--- INTERVALLO ---

47'- Termina qui il primo tempo, Fiorentina che dopo il gol del vantaggio di Castro ha provato a reagire senza però torvare il pareggio.

45'- Segnalati due minuti di recupero.

43'- Traversone dalla sinistra di Cambiaghi che cerca sul primo palo l'inserimento di Orsolini, brava la difesa della Fiorentina a respingere.

40'- Bella punizione calciata da Mandragora che trova la pronta risposta di Skorupski. Sulla respinta poi Dodo ha calciato sull'esterno della rete.

39'- Ammonito Freuler per fallo su Nicolussi Caviglia e punizione per la Fiorentina.

38'- Occasione per Gudmundsson che calcia forte al volo sul primo palo e trova la risposta di Skorupski. Gioco però fermato per fuorigioco dell'islandese al termine dell'azione.

37'- Ottimo lavoro spalle alla porta di Kean che guadagna un fallo nella trequarti offensiva.

35'- Ammonito Robin Gosens per un fallo ai danni di Holm.

32'- Destro a giro di Cambiaghi largo alla sinistra di De Gea.

30'- Clamorosa occasione per la Fiorentina. Ranieri si ritrova il pallone del possibile 1-1 a due passi da Skorupski sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma spara alto sopra la traversa con il sinistro.

30'- Momento di confusione dopo il gol per la Fiorentina che sbaglia qualche passaggio di troppo in costruzione.

25'- Gol del Bologna con Castro. Batti e ribatti in area di rigore, palla che su spizzata di Pablo Mari arriva al centro dell'area ad un solissimo Castro che colpisce al volo e la mette sotto l'incrocio dei pali.

24'- Traversone insidioso dalla sinistra di Miranda a cercare Orsolini sul secondo palo. Bravo Gosens a chiudere e a mettere in angolo.

22'- Partita che per il momento fatica a prendere ritmo e resta molto bloccata.

19'- Chek over, gara che riprende con una rimessa laterale per il Bologna.

19'- Gioco fermo per un possibile tocco di mano in area di rigore di Dodo.

18'- Prima conclusione in porta per il Bologna. Bel sinistro a giro da fuori area di Miranda e palla messa in angolo da De Gea con una bella parata.

14'- Fiorentina che sta provando ad alzare la pressione sul giro palla iniziale del Bologna.

12'- Angolo per la Fiorentina. Cross morbido di Nicolussi Caviglia e colpo di testa alto, non di molto, di Robin Gosens.

10'- Buona costruzione di gioco della Fiorentina che isola Dodo al cross sulla destra. Il pallone messo al centro dal brasiliano è però sballato e termina sul fondo.

8'- Occasione per Kean a tu per tu con Skorupski. Sinistro largo del numero venti viola, con il gioco che è comunque stato fermato per fuorigioco.

7'- Gioco fermo per un colpo al viso subito da Fabbian.

6'- Azione personale sulla destra di Cambiaghi che arriva sul fondo ma sbaglia il cross mettendo la palla direttamente sul fondo.

3'- Fiorentina che prova a tenere il possesso del pallone per uscire dalla forte pressione dei rossoblu in questo avvio.

1'- Primo angolo per il Bologna che trova la pronta respinta con i pugni di De Gea.

1'- Si parte, è iniziata Fiorentina-Bologna!

17.57 - Squadre in campo al Franchi, è tutto pronto per l'inizio della gara.

Le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Sabiri, Comuzzo, Fazzini, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Parisi, Piccoli. Allenatore: Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumí, Heggem, Juan Miranda; Freuler, Ferguson; Cambiaghi, Fabbian, Orsolini; Castro. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Bernardeschi, Rowe, Casale, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana. Allenatore: Niccolini

Il derby dell'Appenino arriva come una prova quasi definitiva per una Fiorentina attualmente ultima in classifica, al pari del Genoa, con soli tre punti al pari. Pioli e i suoi, reduci dalla bella vittoria in Conference League contro il Rapid Vienna in terra austriaca, sono chiamati a reagire e a dare segnali di vita anche in campionato. Contro il Bologna al Franchi i viola andranno alla ricerca della prima vittoria in Serie A per provare a dare una sterzata ad una stagione che per il momento è stata molto deludente. Su FirenzeViola.it il racconto testuale della partita, su Radio FirenzeViola la cronaca e le voci direttamente da Milano.