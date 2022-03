FARI PUNTATI IN B: NEL MIRINO ANCHE DE LUCA

Anche se il campionato entra solo ora nel rush finale, in attesa dei verdetti della classifica la Fiorentina si sta muovendo già sul mercato con tanti nomi appuntati sul taccuino dei dirigenti. Molti stranieri grazie alla nuova rete di scouting creata, ma, in virtù anche della volontà della proprietà di avere tanti italiani in rosa, non mancano giovani che si stanno mettendo in luce nel campionato di serie B. E se fino a gennaio per l'attacco i fari (non solo viola) erano puntati soprattutto su Lorenzo Lucca del Pisa (invece a sorpresa dal club nerazzurro è arrivato il giovane senegalese Assane Seck che si sta facendo le ossa in Primavera mentre Lucca rimane sempre un buon profilo), ora il mirino si è spostato su un altro attaccante che sta facendo bene in serie B, Manuel De Luca.

Classe 98 di proprietà della Sampdoria, nel Perugia, dove è in prestito, ha segnato 10 gol e fatto 3 assist, pur entrato in forma - dopo un infortunio - solo a inizio ottobre e nonostante il tour de force. Il tecnico degli umbri Alvini infatti gli ha dato grande fiducia e il giocatore praticamente ha disputato tutte le gare (o quasi). Con il suo metro e 92, è un attaccante tecnicamente completo, generoso visto che fa gioco di squadra e sa sacrificarsi e che conosce bene i tempi di gioco.

Negli schemi di Italiano potrebbe esaltarsi e completare la sua maturazione visto che ha ampi margini di miglioramento come dimostra la crescita in questa stagione sotto la guida di un tecnico- il toscano Alvini appunto -che lo stima. Inoltre viene descritto come un ragazzo con la testa sulle spalle, che non guasta mai. I viola hanno anche un buon rapporto con l'agenzia che lo segue e dunque arrivare al giocatore, Samp permettendo, non sarebbe difficile. La Fiorentina sembra seguirlo al pari di altri (come Marco Carnesecchi della Cremonese, portiere del 2000 di proprietà dell'Atalanta) perché la serie cadetta è un serbatoio di talenti da non sottovalutare.