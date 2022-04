ERRORI E SFORTUNA: DRAGO E UNA STAGIONE DA DIMENTICARE. MA IL FUTURO...

Titolare a sopresa ma protagonista in negativo. Si può riassumere così la serata del portiere viola Bartlomiej Dragowski che, schierato dal primo minuto dopo circa due mesi di panchina, ha commesso una grave incertezza nell'azione del vantaggio della Juventus, uscendo a vuoto e compiendo un vero e proprio errore di valutazione sul cross bianconero. Il portiere polacco, forse nella stagione più complicata della sua carriera a causa di infortuni e qualche insicurezza di troppo, ha perso il posto da titolare e dopo l'errore di ieri sera difficilmente lo ritroverà. Uno sbaglio sicuramente figlio della poca serenità a livello mentale e della scarsa fiducia nei suoi confronti, ma che pesa il doppio in una delle gare più importanti della stagione.

Una stagione piena di difficoltà e di sfortuna

In questa stagione Dragowski ha disputato solamente 9 partite da titolare, segnate da due espulsioni e almeno tre errori importanti compreso quello di ieri sera. L'infortunio alla coscia prima, le prestazioni altalenanti e le troppe insicurezze poi, condite dal fatto che il suo diretto concorrente si è fatto trovare pronto, sfruttando una maggiore capacità di utilizzare i piedi e dunque di essere coinvolto nel giro palla tipico di Italiano, hanno comportato che piano piano il polacco diventasse la riserva e finisse nel dimenticatoio. Il poco feeling con il gioco dell'allenatore, le tante incertezze tra i pali ed infine anche lo stiramento sono stati i fattori determinanti di un rendimento al di sotto delle attese.

Un futuro sempre più in bilico

L'errore di ieri rischia di pesare come un macigno per quanto riguarda il suo futuro in viola, su cui inevitabilmente aleggiano ancora grossi interrogativi che potrebbero portare più ad una possibile separazione che ad una trattativa per il rinnovo. Non dovessero intavolarsi trattative per un eventuale prolungamento la Fiorentina potrebbe anche decidere di lasciarlo partire a fine stagione, per evitare di perderlo a zero l'anno prossimo. Il suo agente si è già mosso per trovargli una nuova sistemazione, dato che gli estimatori, soprattutto all'estero, non mancano. Un rapporto che sembrava essersi rafforzato dopo lo scorso campionato, ma che è ormai è sempre più in bilico e che a fine stagione potrebbe interrompersi definitivamente.