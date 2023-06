DALLA POCA CAPIENZA AL GOL EUROPEO DI RIBERY E NON SOLO: ALLA SCOPERTA DELL’EDEN ARENA

FirenzeViola.it

© foto di Tommaso Bonan

Come risaputo ormai da mesi, sarà l’Eden Arena, rinominata anche come Fortuna Arena, l’impianto che ospiterà la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. Lo stadio, situato, nel sobborgo di Vršovice, a 3 km dal centro di Praga, è da molti etichettato come lo stadio più moderno in Repubblica Ceca.

Costruito tra il 2006 e il 2008, è stato inaugurato l’8 maggio 2008 in occasione di Slavia Praga-Oxford University. Infatti, l’Eden Arena, è l’impianto che ospita le partite casalinghe dello Slavia Praga, più, a volte, le partite della Nazionale Ceca. Una struttura, modernissima, affascinante, che al suo interno presenta numerosi punti ristoro, un negozio merchandising ufficiale, un area VIP, alcune sale business e addirittura un hotel. L’unica pecca, com’è già stato possibile notare dai molteplici problemi per la vendita dei biglietti, è la capienza. Giusta sì per uno stadio in Repubblica Ceca, ma abbastanza ridotta per fare da cornice ad una finale europea (circa 20000 posti a sedere totali).

Sbirciando un po’ nel passato, l’Eden Arena, ha ospitato, nella scorsa edizione della Champions League, il match tra Slavia Praga e Inter, vinto dai nerazzurri per 1-3. Ma non solo. Anche un ex viola, ha scritto una pagina di storia importante in Repubblica Ceca. Si tratta di Franck Ribery, che nel 2013, insieme al suo stellare Bayern Monaco, vinse, proprio all’Eden Arena, la Supercoppa Europea contro il Chelsea ai rigori, con il risultato complessivo di 5-4. Il francese, che tra le altre cose quell’anno venne votato come miglior giocatore d'Europa dalla UEFA, pareggiò all'inizio del secondo tempo il vantaggio degli inglesi firmato da Fernando Torres. Anche a tinte viola, lo stadio ceco ha storici ricordi. Infatti, nell'anno 2020/21 contro lo Slavia Praga, il goal di Daniela Sabatino al 95esimo negli ottavi di finale di Champions League Femminile mandò la Fiorentina ai quarti di finale dopo il pareggio del Franchi per 2-2.

Il prossimo 7 giugno saranno tanti, oltre la disponibilità dei biglietti, i tifosi (viola e inglesi) che si presenteranno, nella piccola ma affascinante Eden Arena. Pronta, si spera, a fare da cornice ad una notte storica per il mondo Fiorentina.