DA BOLOGNA AL BOLOGNA: UN GIRONE DOPO GONZALEZ VUOLE INCANTARE DI NUOVO

Una settimana normale per tutti, e in particolar modo per Nico Gonzalez. Una notizia di questi tempi, visto che in più di una circostanza gli strappi e in generale l’imprevedibilità dell’argentino hanno avuto un peso specifico importante nell’economia delle gare della Fiorentina. Il peggio per l’ex Stoccarda è ormai alle spalle: la lunga febbre prima di Reggio Emilia, gli acciacchi conseguenti e una forma fisica in leggero ritardo (unita ad un umore non certo idilliaco, visti i continui stop) sono già il passato ed esattamente come nel match d’andata Gonzalez è voglioso di tornare in campo e fare la differenza.

Alla sfida del Dall’Ara tra Bologna e Fiorentina, lo dicevamo, Nico arrivò più o meno dopo un periodo simile: dopo tre gare saltate per il Covid, due scampoli di match giocati partendo dalla panchina (per un totale di 53’) e un turno di riposo nella successiva gara infrasettimanale, l’argentino si riprese la scena proprio in Emilia, contribuendo in tutte e tre le circostanze in cui la Fiorentina andò in gol a mettere la sua firma: prima, al 33’, pennellò sulla testa di Maleh il gol dell’1-0, poi al 51’ si prese la punizione da cui Biraghi siglò l’1-2 e poco dopo, al 67’, si guadagnò il rigore con cui Vlahovic chiuse i conti con il 3-1 (nel finale il Bologna accorciò con Hickey ma fu tutto inutile).

C’è dunque di che essere ottimisti, visto che da troppo tempo i numeri collezionati da Nico in fatto di gol e assist languono. Per rimanere solo alle reti, l’ultima siglata dal numero 22 è datata addirittura 24 ottobre 2021 (contro il Cagliari) mentre va decisamente meglio per ciò che riguarda i passaggi vincenti, l’ultimo dei quali recapitato sui piedi di Piatek lo scorso 20 febbraio, in occasione del successo contro l’Atalanta. Ovvero l’ultima vittoria dei viola e ultima volta in cui Gonzalez è stato titolare. Un motivo in più per sperare.