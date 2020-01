CUTRONE E VLAHOVIC SFIDANO GLI EX SPORTIELLO E MURIEL

Ricostruire il fortino, abbandonare i timori, giocarsela di fronte a una squadra i cui meccanismi sembrano perfetti. Iachini e la sua Fiorentina oggi proveranno a superare l’Atalanta in Coppa Italia, sorta di mission impossibile per una squadra viola che con la SPAL ha sì ritrovato i tre punti ma senza assolutamente convincere. Eppure gli inevitabili favori del pronostico sono tutti per gli uomini di Gasperini, chissà che anche questo aspetto non aiuti Pezzella e compagni a giocare senza troppi calcoli.

Intanto tra le novità della rifinitura ci sono il forfait di Boateng, la partenza imminente di Pedro (oggi intorno all’ora di pranzo in programma un incontro determinante con il prestito oneroso al Flamengo sempre più probabile) e soprattutto la coppia inedita Vlahovic-Cutrone. La tentazione di partire con il nuovo acquisto, tenendo a riposo Chiesa dal primo minuto in vista di Napoli, è confermata dalle prove di ieri, per il resto possibile conferma del 3-5-2 solito con Terracciano al posto di Dragowski e tutti gli altri interpreti del match di domenica.

Nell’Atalanta, Gasperini qualcosa cambierà, ma più in linea con il turnover di un gruppo ampio e ricco di alternative. Così se anche in casa nerazzurra cambia il portiere con l’ex Sportiello titolare e Gollini in panca la difesa vede il nuovo esordio di Caldara con la maglia dell’Atalanta, insieme a lui Djimsiti e Masiello. Con Freuler e De Roon in mezzo gli esterni saranno Hateboer a destra e Gosens a sinistra vista la defezione di Castagne, davanti Muriel titolare con Malinovskyi e il Papu Gomez a sostegno

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Cutrone, Vlahovic

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello, Djimsiti, Caldara, Masiello, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Malinovskyi, Muriel