CALLEJON, FUTURO IN BILICO. IL GRANADA SPINGE

Josè Maria Callejon, fino ad oggi, ha trovato davvero poco spazio in maglia viola. Con la Fiorentina, in totale, lo spagnolo ha collezionato appena 10 presenze in campionato, fornendo un solo assist, contro il Cagliari a Vlahovic, e due presenze in Coppa Italia, siglando un gol contro il Padova. Numeri a dir poco deludenti viste le grande aspettative su di lui dopo essere arrivato a Firenze con il compito di non far rimpiangere il partente Chiesa.

Adesso il futuro dell’ex Napoli è in bilico. La dirigenza della Fiorentina sta riflettendo e, secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, sulle sue tracce ci sarebbe il Granada, club che lo ha cercato anche in estate prima che firmasse per i viola.

Un suo eventuale trasferimento in Spagna durante questo mercato di riparazione, però, resta molto improbabile. Innanzitutto perché la Fiorentina sarebbe costretta a tornare sul mercato in quel reparto e poi perché Callejon dovrebbe abbassare non poco il suo stipendio per andare in contro alle esigenze economiche del Granada. Quale sarà il futuro di Callejon resta ancora un dubbio ma la possibilità che lasci Firenze, se non oggi a giugno, si fa sempre più concreta.