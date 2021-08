CALLEJON E UNA PERMANENZA TUTT'ALTRO CHE IMPOSSIBILE

Jose Maria Callejon non ha vissuto, stando al racconto degli addetti ai lavori, un ritiro di Moena entusiasmante, interrotto pure in anticipo da qualche guaio fisico, eppure appena possibile il suo allenatore Vincenzo Italiano si è prodigato in complimenti nei suoi confronti, lasciando intuire che una sua permanenza a Firenze sia da considerare tutt'altro che uno scenario impossibile o improbabile. "Se recuperato, può essere una freccia a nostra disposizione", una delle frasi riservate allo spagnolo, che nella partita di domani contro l'Espanyol dovrebbe cominciare da titolare nel tridente e che spera di poter recitare una parte finalmente da protagonista, o perlomeno da attore di prim'ordine come suggerirebbe il suo curriculum, nella Fiorentina.

D'altronde Italiano vuole cinque esterni, e con il mercato che non ne porterà più di uno e un Kouame che, a parte le difficoltà nell'inserirlo in un ruolo al posto di un altro, uno di questi può davvero essere Callejon. Il riferimento al Napoli di Sarri (l'ultima volta in carriera in cui lo spagnolo ha potuto giocare in un 4-3-3) non è casuale: Italiano crede di poterlo recuperare e che con lui serva un lavoro di minor mole rispetto che con altri elementi della rosa. Da non sottovalutare poi il fattore esperienza: dopo gli addii di luglio, Callejon è oggi il più esperto della Fiorentina, di una squadra che ha perso molto sul lato anagrafico e che conta su lui e Bonaventura come unici veterani veri e propri.

A proposito dell'ex Milan, nonostante le voci di questi giorni una sua partenza non pare essere in discussione, visto che sia società che allenatore credono in lui e nel contributo che può ancora dare. Per quanto riguarda Callejon, invece, il discorso sembra un po' diverso: le ultime due settimane di mercato spesso si portano dietro delle sorprese, e il suo status non è certamente di incedibile. Ma senza proposte convincenti e soluzioni alternative per rimpiazzarlo, rimane dov'è.