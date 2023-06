C'È LA FILA PER LIVAKOVIC, MA LA DINAMO CHIEDE ALMENO 7/8 MILIONI

Fonte: Ha collaborato con Lorenzo Lepore

Dopo la separazione con Salvatore Sirigu, che lascerà la Viola dopo soli 6 mesi, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo portiere da affiancare a Terracciano e Cerofolini. In questi giorni sono molti i nomi che sono usciti per la porta, tra cui quello di Juan Musso dell'Atalanta, di Alessio Cragno e di Elia Caprile, per i quali è previsto un incontro con gli agenti.

Oltre a loro, come riferito da Sky Sport, l'ultimo obiettivo per la porta della Fiorentina è Dominik Livakovic. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, l'estremo difensore in forza alla Dinamo Zagabria è stato proposto dai suoi agenti alla Fiorentina, e non sarebbe ancora stata formalizzata un'offerta ufficiale, ma la società gigliata sta effettivamente valutando i margini dell'operazione. Livakovic ha un contratto in scadenza nel 2024, motivo per cui, nonostante la presenza di una clausola da 10 milioni, il club croato potrebbe accontentarsi anche di una proposta da 7/8 milioni.

Sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione però, sul giocatore ci sono anche altre squadre di Premier League e in Turchia il Galatasaray. Come riferito dai colleghi di Tuttomercatoweb.com ci sarebbero anche squadre arabe interessate al portiere croato, il quale sta da tempo dando priorità a quest'ultima destinazione e avrebbe già rifiutato il Villarreal.