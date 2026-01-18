Live Bologna-Fiorentina 0-2, Vanoli si gioca tre cambi per portarla in fondo

vedi letture

82' - Squillo del Bologna con Fabbian. Casale pennella un buon traversone, il centrocampista gira di testa ma trova De Gea ben appostato.

79' - Ed ecco quindi la quarta sostituzione: out proprio Parisi, dentro Fortini.

78' - Chiede il cambio Parisi, dopo un allungo sulla fascia con Zortea.

76' - Grande lavoro di Solomon, ancora una volta entrato bene in partita: rilancio di De Gea, l'israeliano sfugge a Miranda che lo stende. Fallo e giallo per l'esterno del Bologna.

74' - Svetta Comuzzo nell'area della Fiorentina: il classe 2005 chiude l'ennesima palla messa dentro dal Bologna.

71' - Triplo cambio di Vanoli: entrano Brescianini, Solomon e Sohm, escono Ndour, Gudmundsson e Mandragora.

70' - Gira bene la palla la Fiorentina, con Fagioli che amministra benissimo ogni pallone passato dai suoi piedi.

66' - Bella serpentina di Rowe sulla sinistra. Il neo-entrato penetra in area e cerca l'appoggio per Cambiaghi, che non riesce.

65' - Rimane a terra Dodo dopo un contrasto pulito con Pobega. Poi si rialza il brasiliano.

63' - Prova ad addormentare la partita la Fiorentina, con un fraseggio lungo che poi porta all'errore di Parisi.

59' - Buona copertura di Parisi sull'out destro, l'ex Empoli ripiega e subisce fallo, guadagnando una punizione.

57' - Ancora Cambiaghi a puntare l'uomo sulla sinistra, poi mette al centro e sulla respinta è Moro a calciare di prima. Ma un sinistro che si spegne sul fondo.

54' - Ottima difesa di Dodo all'uno contro uno con Cambiaghi. Il brasiliano tiene bene nel duello con l'esterno rossoblu.

51' - Chance clamorosa per Pongracic! Il croato si inserisce bene alle spalle della difesa felsinea e trova un'autostrada: imbeccato da Gudmundsson, arriva a tu per tu con Ravaglia ma sbaglia un pallonetto fatto decisamente male.

50' - Si allacciano Pongracic e Fabbian a palla lontana, l'arbitro ferma il gioco e fischia fallo per la Fiorentina.

48' - Lamentele del Bologna per un possibile rigore, ma non c'è alcun contatto tra Comuzzo e Castro nell'area viola. Si riparte.

46' - Ripartiti! Via al secondo tempo.

16:09 - Squadre tornate in campo. Italiano effettua tre cambi: escono Orsolini, Odgaard, Freuler e Holm, entrano Rowe, Fabbian, Moro e Zortea.

Intervallo

45+2' - Dopo due minuti di recupero arriva il duplice fischio: la Fiorentina è meritatamente avanti 0-2 sul Bologna.

45' - Raddoppia la Fiorentina! Uno-due splendido di Dodo e Fagioli sulla destra, il brasiliano serve Piccoli che mette dentro dopo un batti e ribatti: dopo un lungo check del Var per possibile fuorigioco dell'attaccante, la rete viene convalidata. 0-2 al Dall'Ara!

44' - Rilancio sbagliato di De Gea, pallone consegnato al Bologna.

42' - Filtrante cercato da Gosens per Piccoli, palla complicata. Ma l'ex Cagliari apprezza e ringrazia.

37' - Giallo a Holm, per pestone a Gudmundsson nell'azione di cui sotto.

36' - Ennesimo buono sviluppo della Fiorentina, stavolta sulla sinistra. Gudmundsson viene raddoppiato, subentra Gosens che mette a rimorchio per Fagioli: il numero 44 calcia dal limite dell'area a giro, ma centrale. Blocca Ravaglia.

35' - Altra bella manovra degli uomini di Vanoli, la palla arriva a Mandragora che tenta un mancino a giro molto interessante: palla fuori non di molto.

31' - Buona chiusura di testa di Pongracic, su cross giusto di Cambiaghi.

29' - Gira la palla bene la Fiorentina, Fagioli tenta un filtrante ambizioso per Gosens (come fatto contro la Lazio). Pallone di poco lungo, ma bel tentativo del regista.

26' - Comuzzo stende vistosamente Castro. Calcio di punizione per il Bologna, l'arbitro non estrae il giallo per il difensore.

22' - Sfiora il raddoppio la Fiorentina! Ancora una volta premiato Parisi in verticale, il mancino sterza dalla destra dell'area e calcia sul primo palo, ma prende l'esterno della rete.

21' - Tenta la reazione il Bologna, con un gran cross da sinistra che pesca Castro in area. Il centravanti però arriva male sulla sfera.

19' - Stavolta è gol valido, la Fiorentina passa in vantaggio con Mandragora! Subito dopo la rete annullata a Ndour, Gudmundsson mette un bel pallone dalla sinistra su cui si avventa l'ex centrocampista del Torino, che piazza la zampata per lo 0-1!

17' - Tutto annullato! Fuorigioco di rientro di Parisi, si resta sullo 0-0.

16' - Fiorentina in vantaggio! Grande azione in catena sulla destra, Parisi serve la sovrapposizione di Dodo che mette dietro per Ndour: l'ex PSG insacca di prima col destro incrociato!

14' - Bella sventagliata di Ndour per Dodo, che accorre sulla destra e la mette rasoterra: la difesa di Italiano fa buona guardia.

8' - Cambiaghi va all'uno contro uno con Dodo ripetutamente. Prima ottiene un angolo, poi trova un buon cross che però finisce sul fondo.

6' - Colpo di testa fiacco di Piccoli su calcio d'angolo dalla destra.

4' - Subito un'occasione per la Fiorentina! Il Bologna sbaglia un rilancio, Gudmundsson trova il pallone e serve intelligentemente Parisi sulla destra: l'ex Empoli però è lento nello spostare la palla sul sinistro e calciare.

3' - Grande giocata con la suola di Fagioli, che si libera di due uomini e innesca un'azione corale, sprecata da un cross sbagliato dalla destra.

1' - Partiti! Primo pallone toccato dal Bologna.

15:00 - Avvenuto il minuto di silenzio, calcio d'inizio a brevissimo.

14:59 - Formazioni in campo, tutto pronto al Dall'Ara. A breve il minuto di silenzio in memoria di Rocco Commisso.

14:55 - Squadre che stanno uscendo dal tunnel degli spogliatoi, Fiorentina in maglia bianca e col lutto al braccio per ricordare Rocco Commisso, scomparso ieri.

14:50 - Cambio dell'ultimo secondo in casa Bologna, con Vitik che alza bandiera bianca dopo il riscaldamento. Al suo posto c'è Casale, con le formazioni ufficiali che diventano le seguenti:

Bologna: (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli

Pochi minuti al calcio d'inizio di Bologna-Fiorentina, partita nel menù della 21a giornata di campionato in programma al Dall'Ara, ore 15. Un match carico di aspetti emotivi, a poche ore dalla scomparsa di Rocco Commisso che ha stravolto tutto l'universo viola, peraltro alla vigilia della gara contro Vincenzo Italiano, allenatore simbolo della presidenza italo-americana. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Dazn, mentre su Radio FirenzeViola la consueta radiocronaca direttamente da Bologna. Su FirenzeViola.it, invece, il racconto testuale con voci e notizie.