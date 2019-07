BIGICA, QUA SU RICHIESTA DELLA SOCIETÀ. AQUILANI E COMMISSO...

Al termine della partita tra Fiorentina e Real Vicenza in sala stampa ha parlato della gara e del ritiro l'allenatore Emiliano Bigica: "Il pressing alto ci fa faticare meno e ci fa recuperare palla alti. Ci vuole molta condizione fisica, e al momento non l'abbiamo, però sarà molto utile. Sono contento dei ragazzi: loro sanno cosa voglio. Ma anche chi non era del gruppo Primavera si è messo bene a disposizione".

Sul ritiro: "Di solito i più esperti aiutano i più giovani a crescere e ci fa comodo averne di giocatori esperti. Il ritiro l'abbiamo accettato volentieri perché ci è stato chiesto dalla società e noi abbiamo risposto presente. È un posto bellissimo, organizzato molto bene".

Sui giocatori a disposizione: "Abbiamo quasi tutti i Primavera anche se è ancora un cantiere aperto. Dalle Mura ha tante presenze in campo europeo, pur essendo del 2002 noi ci puntiamo. Ce ne sono anche altri di 2002 che ci daranno una mano in un campionato che si prospetta molto difficile".

Ancora sul ritiro: "L'ambiente è da prima squadra e ci fa bene perché almeno i giocatori si rendono conto di cosa vuol dire questo calcio. I tifosi non ci sorprendono certo per la loro passione: noi onoriamo la maglia anche per loro".

Sulla sinergia con Montella: "È sempre forte. Abbiamo concordato alcune cose del lavoro svolto qui".

Su Aquilani: "Il suo arrivo nel settore giovanile non può che essere un valore aggiunto. Può portare nuove conoscenze ai nostri ragazzi. Non vedo l'ora di conoscerlo".

Su Montiel e Vlahovic: "A me e alla Primavera hanno dato tanto: ogni volta che scendevano in campo avevano una voglia che non si trova così facilmente nei giocatori di oggi. Questa voglia gli farà avere un percorso importante, e deciderà la società quale debba essere".

Sulla nuova società: "Non ho avuto ancora modo di conoscerla ma si respira una bella aria. L'entusiasmo sono sicuro che sarà utile per il campionato della prima squadra".

Su una seconda squadra in Serie C: "Sono decisioni che deve prendere la società".

Su Niccolò Pierozzi: "Per me è il giocatore jolly perché sa interpretare diversi ruoli. È entrato nel giro delle Nazionali quindi lui come Ponsi ed altri se continuano così possono togliersi delle soddisfazioni. Per me è una mezzala"