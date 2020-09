BENASSI, TRA VOGLIA DI FIRENZE E UN RINNOVO LONTANO

Il futuro di Marco Benassi, come quello di tanti altri calciatori della Fiorentina, resta un rebus ancora tutto da decifrare. Una sua eventuale permanenza a Firenze non è così scontata e viceversa per una sua cessione. Dopo il brutto infortunio che gli aveva fatto terminare la stagione anzitempo adesso l'ex centrocampista del Torino sta bene fisicamente ed è sceso in campo anche ieri nel match amichevole contro la Lucchese.

Se Benassi dovesse lasciare Firenze, piace molto all'Hellas Verona, la Fiorentina vorrebbe farlo partire con la formula del prestito, magari anche con un diritto di riscatto, facendogli però prima firmare un'eventuale rinnovo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il rinnovo di contratto di Benassi con il club viola sembra essere ancora molto lontano e non ci sarebbe alcun incontro in programma tra la Fiorentina e l'entourage del classe '94.

Il calciatore, comunque, nel capoluogo toscano sta bene ed è felice e proprio per questo non starebbe spingendo la società a cederlo per cercare maggior minutaggio altrove. Le prossime settimane saranno sicuramente fondamentali per capire quale sarà il futuro dell'ormai ex capitano granata.