ASSE FIRENZE-EMPOLI: ECCO TUTTE LE TRATTATIVE

La visita dell'altro giorno al Centro Sportivo Davide Astori da parte di Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, è la dimostrazione che l'asse tra la Fiorentina e il club azzurro è caldo e pronto ad offrire novità e trattative importanti. Sicuramente il nome di cui si parla di più, al momento, è quello del polacco Zurkowski. Manca sempre meno all'accordo tra le due parti, con il classe '97 che dopo i 5 mesi con la maglia azzurra ha espresso la volontà di fare ritorno ad Empoli anche per la prossima stagione.

Alla Fiorentina, in entrata, piace e non poco Samuele Ricci. Nonostante le parole di Accardi, "Per il momento non ne abbiamo parlato", la squadra di Rocco Commisso avrebbe sondato il terreno per Ricci ma non è la sola. La Fiorentina, infatti, si sarebbe interessato al calciatore già prima del lockdown per capire le possibilità di un trasferimento di Ricci in maglia viola. Resta il problema legato alla concorrenza di Borussia Dortmund, Milan e Napoli.

Ad Empoli, però, potrebbero finire anche altri esuberi/giovani viola. Al club di Fabrizio Corsi, infatti, piace sia il difensore Luca Ranieri che l'attaccante Gabriele Gori, con qualche timido interessamento anche per Aleksa Terzic. Le prossime settimane saranno sicuramente decisive per capire il futuro dei calciatori viola.