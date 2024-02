FAZZINI, Il fratello da oggi in campo per i mondiali di beach

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Domenica la Fiorentina affronterà l'Empoli, nelle cui fila gioca Jacopo Fazzini centrocampista ventenne che lunedì ha anche letto il giuramento al torneo di Viareggio. Da Empoli sono sicuri che il prossimo campione a spiccare il volo, dopo Baldanzi, sarà proprio lui. Ma in pochi sanno che se lui è nel giro dell'Under 21, suo fratello maggiore Tommaso (22 anni) in azzurro da oggi sta giocando il Mondiale di beach soccer a Dubai. L'Italia, già campione europeo in carica, ha esordito all'ora di pranzo contro gli Stati Uniti, battuti per 3-1.

"Sono felicissimo per Jacopo", ha detto il maggiore dei ragazzi Fazzini al sito della Fifa. "Ha avuto l'onore di rappresentare anche l'Italia, a livello Under 21. Spero che vada avanti e possa continuare a giocare per la Nazionale. Anche lui è molto orgoglioso di questo e non vede l'ora di tornare a giocare per il suo paese. Parliamo sempre delle nostre esperienze. Adesso indossiamo entrambi la maglia dell'Italia e parliamo di come stanno andando le nostre carriere".