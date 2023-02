BRAGA, Batte il Benfica e vola in semifinale di coppa

A una settimana dalla sfida alla Fiorentina, lo Sporting Braga fa fuori il Benfica dalla Taça de Portugal: nei quarti di finale, gli uomini di Artur Jorge hanno la meglio sul club di Rui Costa al termine di una gara equilibrata e agitata (il Benfica ha chiuso in nove uomini) terminata ai rigori. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari firmato dal vantaggio di Ali Elmusrati per il Braga e dal pari di Gonçalo Guedes per gli ospiti, tempi supplementari dominati dal nervosismo e match che si risolve dagli undici metri: decisivo l'errore di Fredrik Aursnes per il Benfica ed il rigore finale di Ali Elmusrati, mattatore della serata.

Con la vittoria di ieri sera, lo Sporting Braga accede alle semifinali di Coppa di Portogallo e conferma un gran momento di forma: i biancorossi sono reduci da 6 successi nelle ultime 7 gare, con l'unico scivolone rappresentato dal pesante ko di settimana scorsa contro lo Sporting Club (sconfitta per 0-5). I lusitani sembrano arrivare al massimo della forma allo scontro playoff contro la Fiorentina (andata il 16 febbraio a Braga), ma prima del playoff d'andata coi viola dovranno giocare in casa del Maritimo, in una gara di campionato in programma domenica sera.