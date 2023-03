ZAZZARONI A RFV, Stadio? Progetto è impresentabile

FirenzeViola.it

Ivan Zazzaroni a Radio Firenze Viola

Ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport - Stadio, iniziando proprio dal tema stadio "Io sono rimasto basito di fronte a questa storia. A Firenze avete un architetto che ha costruito uno stadio ad Udine. Il progetto fin ora è impresentabile, non puoi costringere una società a rinunciare a questi ricavi e i calciatori a stare due anni lontano dal Franchi. L'intervento dell'Unione Europea complica di più le cose. Commisso comunque ha messo dei soldi, se si arrabbia è normale. Questo rientra nelle problematiche italiane: ci sono troppi interessi e troppa burocrazia".

Come andrà a finire secondo lei?

"La Fiorentina secondo me, prima di decidere dove andrà a giocare, deve trovare un punto di incontro sullo stadio. Ora siamo al punto zero, sembra il "gioco dell'oca", siamo tornati alla partenza".

Di chi sono le responsabilità?

"Sono amico di Nardella, non ce la faccio a riprendermela con lui, ma c'è stata una sottovalutazione del problema".

Che ne pensa dell'intervista a Biraghi?

"Io l' ho anche al fantacalcio, per me è un giocatore importante. Biraghi non è inferiore a Dimarco. Non capisco la ragione per cui sia tanto criticato. Prendersela con il proprio capitano è controproducente, è un giocatore con personalità e ogni tanto fa anche qualche gol".