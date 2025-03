RFV Stefano Impallomeni: "Non so se Palladino è solo, di sicuro la rosa è migliorata"

Queste le parole di Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?": "Quella di giovedì col Panathinaikos sarà una partita importante, giocata all’andata per una mezz’oretta. Dopo cui i viola hanno dimostrato di essere ampiamente superiori. In campionato poi c’è la Juve. È un momento che lascia un po’ di perplessità perché la Fiorentina aveva illuso all’inizio della stagione, però credo sia un’ottima squadra: ne può venire fuori".

Come mai la squadra è così "ondivaga"?

"All’inizio avevo visto una Fiorentina promettente, forte, ambiziosa. Mentre adesso è una squadra normale, e che se non gioca in un certo modo puoi pensare di superarla. Prima c’era più compattezza, stabilità".

Cosa è cambiato nel frattempo?

"Non so, sono tutte mezze situazioni che si sono sommate. Ma l’organico resta importante, io credo che la società abbia lavorato affinché le cose potessero andare in un certo senso. Io non so se Palladino ora sia un uomo solo al comando, di sicuro la squadra è stata migliorata a gennaio".

La Fiorentina è più forte della posizione che occupa?

"Può darsi che i viola valgano questo posizionamento, però io vi faccio un’altra domanda: Gumdundsson è stato valorizzato? Colpani? Quanti giocatori non sono stati valorizzati?".

