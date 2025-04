RFV Sandro Sabatini su Terracciano: "A Celje giusto giochi lui. In caso di finale De Gea"

Il giornalista di Mediaset Sando Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "I Tempi Supplementari" per analizzare le tematiche principali dell'attualità di casa gigliata. Queste le sue parole a partire dalla questione portiere, Terracciano o De Gea contro il Celje: "Secondo me può giocare Terracciano. La gerarchia è precisa in favore di De Gea. A Terracciano viene concesso il Celje anche per un problema di autostima vista l'ultima gara contro il Panathinaikos. Il problema Terracciano sì, Terracciano no si potrebbe porre in caso di finale. Ora farei giocare Terracciano che non sarà De Gea ma è un buon portiere. I difensori non lo diranno mai ma si sentono più tranquilli con dietro de Gea. Penso che faccia piacere anche ai compagni però che giochi Terracciano per una volta. Ci esponiamo ad un rischio dicendo le cose prima ma secondo e contro il Celje sarebbe giusto far giocare Terracciano, se lo merita. Poi in finale nel caso gioca De Gea".

Allora può giocare anche Caprini facendo riposare Kean

"No, la differenza è maggiore in questo caso. A parte l'ultimo shock la sua figura l'aveva fatta Terracciano. I portieri superiori a De Gea sono pochi nel mondo. Uno di questi è Sommer. Poi Oblak, Courtois, Szczęsny, Donnarumma e pochi altri. Con Maignan non lo scambierei. Penso che la Fiorentina abbia pescato un jolly perché l'anno di inattività un po' di rischio lo poneva".

Martinelli invece potrebbe giocare?

"Martinelli? Ieri nel Bayern ha giocato Urbig che è andato un pochino in difficoltà. Penso che la differenza tra le 155 presenza di Terracciano abbiano un valore soprattutto in Europa di fronte alle due di Martinelli

Percentuali di Champions League per la Fiorentina?

"Con la sconfitta del Real Madrid se le italiane fanno bene magari si apre anche il discorso 5° posto. Per dare le percentuale ci vuole l'algoritmo".

Più probabile la qualificazione in Champions o la vittoria della Conference League?

"Andrò a Breslavia. Ho dei giorni liberi e andrò là per vedere la finale di Conference League. Ho già risposto".

Se la Fiorentina dovesse qualificarsi ancora in Conference League chi potrà rimanere Kean o De Gea?

"Se resta Kean sarebbe un grande affare. A lui farebbe bene rimanere un altro anno a Firenze. Se lo consigliano bene dovrebbe rimanere. De Gea sarebbe da tenere".