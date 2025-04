RFV Pulga: “A Cagliari sarà durissima per la Fiorentina, ma può arrivare tra le prime sei”

Ivo Pulga, ex allenatore del Cagliari, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Weekend". Di seguito le sue parole:

"Quest’anno è un bellissimo campionato, con tante sfide in tutte le zone della classifica."

Come vede la partita di lunedì contro il Cagliari:

"Sarà una partita difficilissima, c’è un pubblico eccezionale. Quindi sarà veramente tosta per i viola. Secondo me la Fiorentina fa grandi risultati con le big, ma con le piccole fatica".

Palladino non in sintonia con gran parte della piazza, un giudizio sul tecnico:

"Secondo me sta facendo un ottimo campionato, è passato anche nelle coppe. Ovviamente manca la ciliegina sulla torta che può aggiungere arrivando tra le prime sei. Per me merita una riconferma".

Oltre alla Fiorentina ci sono altre squadre che stanno lottando per l’Europa:

"Secondo me la Fiorentina ha tutte le carte in regola per arrivare quinta o sesta. Il Milan lo vedo molto in ritardo".

Un giudizio su Moise Kean e De Gea? Si poteva fare un po’ meglio avendo in rosa questi due elementi?

"Parlare adesso è facile, nessuno si sarebbe aspettato questo. Se Kean ha fatto quello che ha fatto, è grande merito anche dell’allenatore. Dall’oggi al domani non si diventa capocannonieri".

