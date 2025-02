RFV M. Orlando su Inter-Fiorentina: "Arbitraggio scandaloso. Ma Palladino doveva fare cambi prima"

Massimo Orlando, ex Fiorentina oggi opinionista, si è espresso così a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" sulla sconfitta della squadra di Palladino contro l'Inter: "Quando vai in certi campi, al 99% delle volte succede questo - esordisce sul primo gol nerazzurro, quando la palla era vistosamente uscita -. Non parlo solo del gol assurdo dell'Inter nel primo tempo, ma anche nei piccoli falli, in ogni decisione. Ieri quasi tutte le scelte arbitrali sono state a favore dell'Inter, qualcosa di veramente scandaloso. Basta vedere anche tutte le spinte ai danni di Kean non sanzionate. Loro sono la squadra più forte e non hanno bisogno di aiuti del genere".

E invece degli insulti razzisti a Kean dopo la partita?

"Vanno inseguite quelle persone e bannate. Sono proprio insulti gratuiti, perché allo stadio non è giustificato lo stesso, ma preso dalla tensione ti può scappare. Invece sui social è veramente brutto".

La scelta di Palladino non cambiare squadra a inizio ripresa, come la analizza?

"Fai un primo tempo buono, l'Inter aveva sofferto e alla Fiorentina era andata bene, perché con l'unica azione aveva trovato il rigore. A quel punto serviva mettere dentro un po' di muscoli, dando l'impressione di volerla vincere, senza aspettare fino al 65'. Quello è stato l'unico errore fatto da Palladino, perché ha fatto sì che l'Inter potesse attaccare fortemente nel primo quarto d'ora della ripresa".

