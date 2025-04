RFV Il CNB di Calamai: "Mandragora uomo vero in un calcio arido, la Viola riparta da lui"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda ogni mattina su Radio FirenzeViola all'interno di "Buongiorno Firenze", si è soffermato su Rolando Mandragora, autore del gol vittoria a Celje e da ieri sera giocatore con più presenze in competizioni Uefa della storia della Fiorentina: "La riflessione di oggi è dedicata ad un grandissimo professionista come Rolando Mandragora. Ieri sinceramente mi sono emozionato nel vederlo piangere nel raccontare questo suo momento felice.

Sentirlo piangere nel dedicare il gol al padre che lo accompagna sempre senza essere mai invasivo ma con attenzione è stato un momento completamente diverso, quasi raro, in un calcio in cui spesso c'è poco spazio per sentimenti ed emozioni del genere. Allora, lo dico con forza, Mandragora non sarà il centrocampista più forte del nostro calcio ma la Fiorentina deve velocemente sistemargli il contratto e legarlo per molti anni ancora ai colori viola perché abbiamo un bisogno vero del Mandragora giocatore e un bisogno assoluto del Mandagora uomo".