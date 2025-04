Il CNB di Calamai: "Fagioli in campo scelta giusta: deve archiviare giorni terribili"

Nel consueto appuntamento della mattinata di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha espresso la sua opinione sulla situazione legata a Fagioli: "Ieri si è parlato molto in conferenza stampa di Fagioli. Le parole del tecnico sono andate veramente a bersaglio. Ancora una volta Palladino ha dimostrato di avere una grandissima sensibilità verso il gruppo. Ora resta la domanda se sia il caso o meno di far giocare Fagioli stasera. Lunedì c'è un trasferta delicata in casa del Cagliari.

Però la presenza di Fagioli potrebbe essere importante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista psicologico. Esce da giorni terribili, si sta esagerando nel ricordarlo. Ha bisogno di ricominciare, e cosa c'è di meglio di una notte di calcio e di una grande prestazione. Io dico che per una volta più che le logiche del turnover può contare l'aspetto umano. Quindi io vorrei vedere in campo Fagioli e lo vorrei vedere da protagonista".