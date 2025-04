RFV Il CNB di Calamai: "Critiche a Terracciano ingiuste: lui maturo a farsi da parte"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola all'interno di "Buongiorno Firenze", si è soffermato sul dualismo tra De Gea e Terracciano: "Secondo me ha fatto benissimo Palladino a chiarire in conferenza stampa che stasera il portiere titolare sarà De Gea. Proprio per chiudere un dibattito che si era alimentato in questi giorni su chi doveva essere il numero uno nella gara di Conference. Ho trovato meno gradevoli alcune critiche rivolte da qualche tifoso viola a Terracciano: non se le merita, è un buon portiere e un grande signore.

In questo momento della stagione ha fatto un passo indietro per il bene della Fiorentina. Non sarà De Gea, ma per stile di uomo secondo me è esattamente come il fenomeno spagnolo".