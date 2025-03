RFV Fiorini: "Che bella soddisfazione ieri sera, dominio totale dei viola al Franchi"

Stefano Fiorini, ex preparatore atletico della Fiorentina è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: "Ieri è stato bellissimo, vincere in quel modo contro la Juventus è veramente soddisfacente. La partita è stata in totale dominio, Batistuta pensava che la Fiorentina facesse anche il 4-0".

Come ha vissuto Batistuta questi giorni?

"Sono stati giorni bellissimi in una cornice bellissima, sono stati momenti indimenticabili. In questi giorni Batistuta starà a Firenze".

Pensa che la Fiorentina abbia fatto una preparazione per arrivare carica al finale di stagione?

"Tutto si basa sulle individualità perché alcuni vanno anche in nazionale, ieri ho visto alcuni calciatori in grandissima forma, Kean e Fagioli su tutti".

Come ha visto Gudmundson?

"Ha fatto un gran recupero, si sa muovere in mezzo al campo quindi si esalta sempre di più, per quanto riguarda il suo recupero lampo è sempre difficile capire l'entità di alcuni infortuni, sicuramente se fosse stata una frattura non sarebbe rientrato dopo 12 giorni".

Cosa ne pensa di Gosens?

"Secondo me è un giocatore fantastico, è stato un acquisto straordinario, è sempre dentro la partita ed ha trovato l'ambiente ideale per tornare al suo livello, è un giocatore eccezionale".

Mandragora è stato spesso criticato però adesso è in un grande momento di forma ed è uno dei pochi della vecchia guardia che ne pensa?

"Ha una facilità di trovare la porta notevole, è un buon giocatore, gioca meglio in un centrocampo a 3. Cataldi mi piace molto e l'innesto di Fagioli è stato azzeccato, i viola adesso hanno una logica".