ERMINI A RFV, ACF è scesa in politica: Barone volgare

L'ex direttore del Corriere Fiorentino Paolo Ermini è intervenuto quest'oggi a Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "Viola amore mio", per commentare il momento della Fiorentina e, in particolare, la visita del vicepremier Salvini ieri al Viola Park: "La Fiorentina è un bene della città e in quanto tale la società che la gestisce dovrebbe essere sempre aperta al dialogo e al confronto ma senza mai mettersi un'etichetta politica in fronte. Loro a questo punto scommettono sul centrodestra ma se poi dovesse vincere la sinistra a Firenze, che beneficio trarrebbero nell'avere un’amministrazione comunale contraria? Comunque ormai è chiaro, la Fiorentina è scesa in politica".

Tutto in linea, insomma, con quello che disse Barone...

"Penso che Barone non possa scendere in campo in modo così volgare. Io non voglio fare l'avvocato della Giunta comunale, ma dico solo che c'è una questione di rispetto dei ruoli che non può essere sottaciuta. Salvini è venuto al Viola Park non per fare il Ministro ma per fare campagna elettorale e agitazione politica. Francamente questo non fa l'interesse della città né il suo. Firenze ha mille altri problemi e non può mettere in cima alla lista delle sue priorità lo stadio".

Secondo lei si potrà ripartire da zero e trovare un'altra area per realizzare uno stadio nuovo?

"Intanto va detto che il Ministro ha fatto confusione tra fondi europei e fondi nazionali... a testimonianza del fatto che è venuto a Firenze per fare campagna elettorale. Sullo stadio nuovo, invece, dico che bisogna parlare di progetti seri e concreti e avere la conoscenza del territorio".