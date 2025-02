RFV Dionigi suggerisce: "Fagioli play davanti alla difesa e Folorunsho mezzala di qualità"

vedi letture

L'ex attaccante ed ora allenatore Davide Dionigi, due presenze anche con la Fiorentina nella stagione 97/98, è intervenuto a "Tempi supplementari" su Radio FirenzeViola per parlare di attualità viola e di come farebbe giocare la Fiorentina: "Da fuori è sempre difficile, l'allenatore sa tutte le problematiche. Io penso che la squadra debba avere più equilibrio a centrocampo, io andrei sul centrocampo a tre infatti".

Come sostituire Kean? "La Fiorentina dovrà fare un calcio senza punti di riferimento, con giocatori tra le linee e Palladino saprà trovare gli interpreti giusti, In generale se capisci che le cose non vanno bisogna cambiare e non è certo un fallimento ma intelligenza.

Il 3-5-2 con Beltran e Zaniolo come lo vede? "Può essere una soluzione ma può anche mettere un centrocampo a tre con una mezzala di qualità che poi la alzi al pari dei due attaccanti davanti. Palladino rimedierà per non perdere il buon lavoro fatto finora".

Critiche a Palladino? "C'è stato un periodo brutto poi l'exploit e poi ora di nuovo difficoltà. Ma chi prende Palladino deve sapere che è un tecnico giovane che ha bisogno di fare anche esperienza. E se ci avessero detto che la Fiorentina si sarebbe trovata lì a marzo avremmo messo la firma. Poi il tifoso viola è passionale e vuole sempre di più. Molto malumore dipende dal fatto che le altre sono in difficoltà ed era, e può esserlo ancora, l'anno buono ma credo che la Fiorentina stia facendo un buon campionato".

Fagioli dove va messo? "La sua morte calcistica è nel centrocampo a due; se lo metto nei tre invece lo metterei davanti alla difesa, con Folorunsho mezzala, e non esterno, perché ha gamba e si alza e si inserisce, in questo ruolo è stato devastante".

Ascolta il podcast per l'intervista completa