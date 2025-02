RFV Chiarugi: "Palladino ancora in cerca di se stesso. Deve essere più lucido"

Luciano Chiarugi, campione d'Italia con la Fiorentina nella stagione 1968-1969 e poi a lungo protagonista in viola anche in panchina, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola ripartendo dalle valutazioni sul momento che sta attraversando la squadra e sui problemi in attacco che Palladino dovrà affrontare nella sfida contro il Lecce: "Io credo che Palladino in questo momento abbia solo Beltran e Zaniolo come alternative. Altrimenti si fa giocare Caprini, ma penso che le soluzioni si debbano trovare nei primi due. Palladino dopo aver detto che voleva fare più punti del girone d'andata, deve sapere che questo obiettivo dipende solo da lui. Poi ci aspettano partite difficili, ma intanto devono vincere la partita contro il Lecce per stare tutti un po' più sereni e tranquilli".

Cosa pensa del momento che sta attraversando l'allenatore?

"Palladino penso che abbia avuto alti e bassi e ancora deve cercare se stesso per quanto concerne l'esperienza. Dopo la partenza che non è stata né positiva nè negativa, ha fatto un ottimo filotto e ora è di nuovo in difficoltà. Anche lui stesso deve sapersi giudicare e capire che il rendimento dipende da lui. Deve cercare la quadra della squadra, le alternative le ha. Anche se non ha Kean a disposizione, può fare tante cose per dare fiducia alla squadra. Ci sono tanti giocatori interessanti come Zaniolo e Fagioli che devono essere messi in campo per essere valorizzati. Se poi si cercano soluzioni diverse dalle caratteristiche dei singoli si può lamentarsi e dire che si deve pensare alla partita dopo. Palladino ha detto che si è sempre preso le proprie responsabilità e che adesso se le devono prendere giocatori, ma è un discorso che accetto mal volentieri".

"È chiaro che se la Fiorentina ha preso Fagioli, l'allenatore deve poi farlo giocare nel ruolo migliore per lui. Zaniolo può essere adattato come centravanti, ma ha caratteristiche diverse rispetto a una punta. Palladino deve avere la lucidità giusta per capire come vuole giocare. Penso che la squadra che può scendere in campo venerdì possa essere di tutto rispetto per affrontare il Lecce. Serve un po' più di serenità generale e tutti si devono prendere una responsabilità ulteriore verso la maglia che indossano".