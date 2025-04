RFV Amelia: "Il Milan finora non ha mai fatto il Milan. De Gea non mi stupisce"

L'ex portiere del Milan Marco Amelia ha parlato così oggi in diretta su Radio Firenzeviola, durante "Viola Weekend", iniziando dalla sua stagione da allenatore del Sondrio: "Per me è tutta gavetta. Sono venuto qua in una situazione non semplice ma abbiamo fatto bene e siamo molto vicini alla salvezza, questo è un gran risultato per noi".

Il Milan oggi deve solo vincere?

"Al Milan serve una vittoria anche per l'ambiente, perché questa è stata un'annata difficile, che non ha portato i risultati che il club e soprattutto i tifosi si aspettavano. La vittoria porterebbe una ventata d'aria positiva per fare un finale di campionato per risalire la classifica e magari rientrare in una posizione che porta all'Europa. La Fiorentina invece è in un momento ottimo, sta facendo grandi risultati battendo sia la Juventus che l'Atalanta. Per il Milan sarà molto difficile ma questa sera potrà ridare qualcosa all'ambiente per il finale di campionato".

Ma come si spiega questa stagione del Milan?

"Provo a pensare da persona che ha vissuto l'ambiente Milan quali sono state le problematiche. Sicuramente le scelte sugli allenatori. La squadra tutte le volte che doveva fare la partita ha sempre steccato. Non ha fatto il Milan".

La Fiorentina dove può arrivare?

"Il 3-5-2 credo sia molto più vicino all'idea di Raffaele perché così riesce a sfruttare al meglio gli spazi che si creano. In un momento del campionato la squadra viola era anche lì davanti ma ha buttato via alcune partite. Oggi si sta rilanciando, ha buoni giocatori e crea tante occasioni concedendo poco. In queste ultime 8 partite può fare grandi cose".

Come ha visto la stagione di De Gea?

"Non mi ha affatto stupito perché è uno dei portieri più forti degli ultimi anni. Semmai mi ha stupito che sia rimasto fermo... Lo United ha speso tanto per Onana e l'ha mandato via. Brava Fiorentina".