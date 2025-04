RFV Alessio Tendi: "Kean deve giocare titolare contro il Celje, il riposo non è adatto"

L'ex difensore della Fiorentina, Alessio Tendi, ha commentato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" la possibilità che Moise Kean rifiati col Celje: "Per me sta molto bene e potrebbe anche giocare. Penso che il riposo non sia adatto a lui in questo momento. E' un grande forma, riesce a fare gol continuamente e quindi va sfruttato".

Ha questo strapotere fisico che gli permettere di vincere duelli.

"E' difficile marcarlo, ha un grande movimento e non si riesce mai a prenderlo".

Da ex terzino sinistro cosa pensa di Parisi?

"E' un ragazzo duttile e che ha molte qualità, quindi va sfruttato in tutto e per tutto".

Questa Fiorentina può fare un gran finale di stagione?

"Io ne sono convinto. Perché è molto carica, sta andando molto bene e l'allenatore è attento, è eccezionale. Ha trovato la quadra, dietro siamo molto forti, col portiere soprattutto, a centrocampo li possiamo mangiare tutti. E davanti con Kean possiamo trovare abbastanza gol".

