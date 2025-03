RFV Alessandro Pierini: "Per me è difficile che un centrale non possa giocare a tre"

Alessandro Pierini, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per commentare le dinamiche della retroguardia viola: "Io credo che per caratteristiche la Fiorentina possa giocare sia a tre che a quattro. E' chiaro che non ci si inventa un assetto tattico in un giorno. Se prendiamo singolarmente i difensori viola, possono giocare anche a tre".

Pongracic ha detto di essere abituato a giocare a quattro.

"Sicuramente cambiano le distanze e il modo di giocare, però io credo che, a meno che un giocatore abbia delle caratteristiche particolari, un centrale possa fare sia la difesa a tre che a quattro".

Lei nella sua carriera ha giocato anche a tre...

"A Udine siamo scesi in campo con quell'assetto, e magari non ero proprio adatto per caratteristiche. Ma la squadra ti aiuta, inoltre è una questione di abitudine".

Qual è l'errore da non commettere in partite come quella di stasera?

"Farsi prendere dalla fretta. I novanta minuti sono lunghi, quindi la Fiorentina deve fare la partita per come l'ha preparata. Non mi sembra una squadra irresistibile il Panathinaikos, ma il calcio insegna che non sempre vince chi è superiore. Sono convinto che i valori verranno fuori".

