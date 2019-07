VLAHOVIC, Chiesa per me è un modello. Oggi...

Dopo l'amichevole finita e vinta 21-0 contro la Selezione Val di Fassa, in conferenza stampa si è presentato Dusan Vlahovic (autore di una tripletta) nella prima partita ufficiale della stagione. Queste le sue parole:

Impressioni ritiro e prima amichevole?

"Questo ritiro è importante perché dobbiamo prepararci atleticamente e queste amichevoli sono fondamentali per la nostra preparazione. Mi devo allenare bene e sono qui per giocare".

Il tuo atteggiamento in allenamento?

"Io arrivo per primo e vado via per ultimo perché se vuoi diventare un vero giocatore devi lavorare più di tuti. Io faccio sempre così, è il mio stile.

Un commento sul tuo terzo gol di oggi

"Il mio terzo gol è stato molto bello ma devo ringraziare Beloko per l'assist".

Su cosa stai lavorando? Su cosa devi crescere?

"Voglio sempre fare i movimenti giusti perché la Serie A è molta tattica. Dopo allenamento chiedo sempre al mister come mi devo muovere"

Come ricambierai l'affetto dei tifosi viola e che obiettivo hai?

"Sono molto contento quando i tifosi ti applaudono. Mi dispiace perché l'anno scorso non potevamo fare qualcosa in più. Spero che la prossima stagione faremo molto meglio e con più voglia. Voglio ringraziare i tifosi viola perché sono fenomenali. Chiesa per me è un modello. Tutti vogliamo diventare come lui"

Parata di Dragowski sul tuo tiro a Empoli?

"Gli ho detto come hai fatto a fare una parata simile? Ero vicinissimo a fare il mio primo gol".