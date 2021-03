VIOLA, Peggior saldo rigori in A. Il Benevento...

Il Benevento è senza vittorie dalla sedicesima giornata di campionato. Dopo di allora cinque pareggi e cinque sconfitte. La Fiorentina è la peggiore squadra per rendimento esterno della Serie A dopo il Crotone. Sono solo sei i punti racimolati dai viola lontani dal Franchi.

La vittoria ottenuta a Firenze all'andata ha permesso al Benevento di festeggiare i tre punti contro i viola per la prima volta. Prima di quel match c'era stato un due su due di successi per i gigliati. Al Vigorito si è giocato un incontro e se lo è aggiudicato la Fiorentina per 3-0 il 22 ottobre 2017.

Il 2021 del Benevento è da brividi. Otto punti in 12 partite per la squadra di Inzaghi che viaggia ad una media di 0,67 che è assolutamente da retrocessione. Peggio hanno fatto solo Crotone e Parma, mentre con i 7 punti in tre gare della gestione Semplici, il Cagliari si è portato al livello dei sanniti. La Fiorentina è invece la squadra ad avere il peggior saldo rigori della Serie A con l'Udinese: tre a favore, sette contro. Anche i 7 tiri fischiati a sfavore sono un record negativo che i viola detengono assieme a Sampdoria e Spezia.

TUTTI I PRECEDENTI A BENEVENTO

0 vittorie Benevento

0 pareggi

1 vittoria Fiorentina

0 gol fatti Benevento

3 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA ED ULTIMA SFIDA A BENEVENTO

2017/2018 Serie A Benevento vs Fiorentina 0-3