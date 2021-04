VIOLA, Interrotto il ritiro: scelta di comune accordo

Importanti novità in casa Fiorentina dopo la vittoria di ieri sera contro l'Hellas Verona. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la squadra non sarà in ritiro oggi e domani, ma ci tornerà venerdì sera fino a domenica quando sfiderà la Juventus. La decisione è stata presa di comune accordo tra i calciatori, l'allenatore e la società. Le sedute continueranno ovviamente ogni giorno fino all'appuntamento delle 15:00 al Franchi questo weekend.