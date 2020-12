VIOLA, Il punto sui prestiti: da Sottil a Lafont

Di seguito il rendimento, fin qui, dei più importanti prestiti della Fiorentina sparsi per il mondo:

SOTTIL: Chi sta facendo benissimo in Serie A è proprio l'ex Primavera viola Riccardo Sottil. La stagione al Cagliari sta facendo molto bene alla crescita del ragazzo e con mister Di Francesco si sta ritagliando ogni giorno più spazio quasi a diventare un punto fermo della formazione sarda. Il classe '99 in 16 presenze, tra campionato e Coppa Italia, ha trovato 3 gol e fornito 2 assist per i compagni.

BENASSI: Non bene per adesso l'avventura di Marco Benassi all'Hellas Verona. L'ex Torino sta vivendo un vero e proprio calvario. Ancora non è mai sceso in campo a causa dell'infortunio estivo. Da pochi giorni ha fatto ritorno a Firenze per avvalersi delle cure mediche dello staff gigliato.

SERIE B: Nel secondo campionato italiano la Fiorentina possiede diversi prestiti che stanno facendo vedere ottime cose. Cerofolini è titolare inamovibile della Reggiana e su 12 presenze ha collezionato 3 porte inviolate. Non male anche Terzic e Zurkowski ad Empoli dove entrambi, piano piano, stanno trovando sempre più spazio. Gori al Vicenza ha trovato la via del gol già in due occasioni, di cui una contro l'Udinese in Coppa Italia. Deve ancora riprendersi definitivamente dall'infortunio Ranieri nella sua SPAL. Minutaggio ancora fermo a zero per Illanes al Chievo Verona.

LEGA PRO: Chi ha già segnato un gol con la sua squadra è Koffi nel Cesena dove è anche riuscito a fornire 2 assist ai propri compagni. Da segnalare anche l'ottima stagione di Pierozzi sempre più inamovibile nella Pistoiese.

ESTERO: Partendo dalla Francia in Ligue 1 le prestazioni di Lafont al Nantes sono nettamente peggiorate rispetto allo scorso anno: 16 presenze e ben 27 gol subiti. L'interesse del Real Madrid, ormai, sembra essere solo un lontano ricordo. Non male Diks all'Aarhus, già in gol in due occasioni, e Rasmussen al Vitesse, un gol per il centrale ex Empoli. Ha preso il vizio del gol anche Zekhnini al Losanna.