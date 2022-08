VIOLA, Il probabile undici contro la Cremonese

La Fiorentina tornerà al lavoro domani mattina verso la rifinitura e Italiano si chiarirà le idee sull'undici più in forma, anche se la testa va anche al Twente giorni dopo sempre al Franchi. Il tecnico ha portato avanti due squadre parallele con giocatori pronti a entrare in corsa. Per questo in vista della Cremonese restano alcuni ballottaggi. In porta dovrebbe accomodarsi Terracciano con uno tra Dodo e Venuti terzino destro e Biraghi a sinistra, la coppia Milenkovic-Igor al centro della difesa. A centrocampo Amrabat parte favorito su Mandragora con Bonaventura a destra e Maleh a sinistra. In attacco Gonzalez e Sottil dovrebbero affiancare Cabral, in vantaggio su Jovic. Ma non mancheranno le staffette in corsa.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodo/Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Cabral, Sottil. All: Italiano