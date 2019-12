VIOLA, Corsa alla salvezza: il dato che allarma

Avvio di stagione particolarmente complicato per la Fiorentina. I viola dopo le prime diciassette giornate si trovano attualmente a +3 sulla zona retrocessione. Una classifica che incomincia al momento a far paura alla squadra gigliata, partita con grande entusiasmo dato dalla nuova società, e con ben altre ambizioni. La Fiorentina ha totalizzato diciassette punti, otto punti in meno rispetto all'anno scorso quando la Fiorentina di questi si trovava a ridosso della zona Champions. Non sono pochi i punti persi per strada dalla squadra viola che adesso ai fini della classifica pesano, e non poco.

La Fiorentina è l'unica squadra di Serie A (insieme al Cagliari, anche se la situazione dei sardi è oggettivamente ben diversa da quella dei viola) che ha già giocato con tutte e tre le neo promosse e non è riuscita a vincere in nessuna delle tre gare (due sconfitte tra Verona e Lecce, e il pareggio col Brescia). In più si aggiungono i punti persi alla seconda giornata col Genoa, fanalino di coda del campionato. Da notare come i viola abbiano maggiori difficoltà ad affrontare questo tipo di squadre che quelle di alta classifica. Infatti con quest'ultime l'atteggiamento è stato ben diverso. Un dato abbastanza esplicativo per quanto riguarda l'andamento e le prestazioni della Fiorentina con le squadre di bassa classifica. Tra cui adesso però è immersa anche la squadra gigliata che ha chiuso il 2019 al quindicesimo posto.

Il rendimento della squadra sotto gli ordini di Vincenzo Montella non è stato dei migliori. E la sconfitta casalinga per 1-4 contro la Roma è costata l'esonero all'Aeroplanino. Sarà adesso compito di Beppe Iachini salvare la stagione della squadra gigliata. A partire dal Bologna, primo vero banco di prova per il nuovo tecnico.