VIOLA, Con Iachini 1ª per cross in area avversaria

Il portale di statistiche CalcioDatato ha pubblicato oggi una tabella riassuntiva che spiega - tramite una sorta di classifica - quelle che sono le squadra che hanno sfruttato maggiormente il cross per entrare in area avversaria. Nella fattispecie, all'interno di un 100% totale delle volte in cui le formazioni entrano nella zona più pericolosa del campo, la Fiorentina - fino alla gara di Parma, e dunque con Iachini in panchina - è la squadra in Serie A che più di tutte si serve del cross per le sue azioni d'attacco (il 35,59% delle volte) mentre nei restanti casi (64,41%) no. Una stranezza contando che spesso i viola hanno giocato o come una prima punta anomala (Kouame) o addirittura senza punte (a Roma). Ecco l'elenco in questione:

A proposito di cambiamento, gioco di posizione e "De Zerbi factor", in questa Serie A, il Sassuolo é la squadra che utilizza di meno il cross per portare palla dentro l'area avversaria (il 15% del totale di passaggi riusciti verso l'area avversaria). pic.twitter.com/kjWg5ycWTS — Calcio Datato (@CalcioDatato) November 20, 2020