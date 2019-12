VIDEO FV, Parlano Sottil, Ranieri, Venuti e Vlahovic

Dopo i dirigenti, sul palco della festa di Natale del settore giovanile della Fiorentina è stato il turno dei giocatori. Vlahovic, Sottil, Venuti e Ranieri sono stati acclamati dagli oltre 900 presenti tra ragazzi e genitori. Queste le parole dei giocatori raccolte da FirenzeViola.it.

Comincia Luca Ranieri: "Essere qua fa uno strano effetto. Due anni fa ero qui assieme ai ragazzi della Primavera e con gli Allievi, ho perso il conto di quante feste di Natale ho fatto. Sono qui da quando avevo 9 anni".

Poi è il turno di Lorenzo Venuti: "Il consiglio che vi posso dare è di crederci sempre. Ci saranno dei momenti di difficoltà e duri, ma se questo è il vostro sogno voi cullatelo fino alla fine e lavorate al massimo. Alla fine ce la farete".

Riccardo Sottil racconta la sua emozione: "Due o tre feste c'ero anche io, dall'altra sponda. Oggi essere sul palco fa una strana emozione".

Conclude Dusan Vlahovic, in rete solo qualche giorno fa contro l'Inter (gol proiettato sul mega-schermo del palazzetto, come mostra il video in calce): "Voglio fare gli auguri di Buon Natale a tutti. È sempre un piacere essere qui. Tra tre giorni abbiamo una partita e dobbiamo riuscire a fare un risultato positivo: utti vogliamo questo.