VIDEO FV, Commisso è arrivato a Firenze. Oggi...

È arrivato in questo momento in questo momento a Firenze il proprietario della Fiorentina Rocco Commisso che però, contrariamente al suo solito, non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai media presenti tra cui FirenzeViola.it. Queste le poche parole che ha detto: "Non so niente, lasciatemi stare, adesso vado a dormire perché sono stanco (ride, ndr). Se saluterò la squadra e incontrerò Nardella? Qualcosa ci sarà già oggi. Se ho esultato dagli USA per i risultati? Fino ad oggi (ride, ndr). Ci vediamo dopo". Di seguito il video della nostra redazione.