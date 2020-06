VALCAREGGI, No pericoli, Commisso progetta futuro

Il procuratore Furio Valcareggi ha così analizzato le tematiche più attuali in casa Fiorentina: "Personalmente sono ottimista per stasera perché la scorsa giornata i viola sono cresciuti nel corso della partita, al contrario dei capitolini, involuti. Reputo anche giusta la staffetta tra Cutrone e Vlahovic, oggi tocca al primo. Retrocessione? Per me è un rischio che neanche esiste, la società sta programmando il futuro. Sulla panchina una svolta tecnica potrebbe essere data da top come Allegri, ma è impossibile, Spalletti, il quale dovrebbe rinunciare a molti soldi, o Mazzarri, che non è antipatico come lo dipingono. Ve lo assicuro".