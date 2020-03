UDI-FIO, Un palo e poche emozioni: alla fine è 0-0

Una partita senza particolari emozioni alla Dacia Arena tra Udinese e Fiorentina. La Fiorentina poteva portare a casa la vittoria in almeno un paio di occasioni, anche nel finale con Chiesa. Rammarico per un palo colpito nel primo tempo da Milenkovic, alla fine però il risultato è giusto per quanto visto in campo: viola che vengono via dalla Dacia Arena con un punto comunque prezioso che smuove la classifica.