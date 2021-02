TOSCANA, Prov. Pistoia e Siena: zona rossa dal 27/2

Dopo l'impennata dei casi positivi al coronavirus in Toscana (oggi 1374 nuovi positivi), la Regione corre ai ripari con nuovi provvedimenti: come comunicato dal Governatore Eugenio Giani, le province di Pistoia e di Siena a partire da sabato passeranno in zona rossa fino al prossimo 7 marzo. La scelta è dovuta al sensibile aumento dei casi positivi nelle due aree della Toscana, che dunque cambiano colore rispetto alle altre parti della Regione ed entrano in un lockdown per adesso della durata di nove giorni. Il resto della regione resterà invece di colore arancione (divieto di spostamenti tra comuni) ancora per un'altra settimana ma solo domani da parte del Ministero arriverà la comunicazione ufficiale.