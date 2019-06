TELERADIOSTEREO, DDR: viola hanno fatto breccia

Daniele Lo Monaco, direttore de Il Romanista, ha parlato a TeleRadioStereo del futuro di De Rossi: "Lui non ha ancora deciso cosa fare perché diventare vice di Mancini è un'offerta che lo ha fatto tentennare. L'alternativa è giocare ed è ciò che vorrebbe fare: o resta in Italia e va alla Fiorentina o va al Boca Juniors da Burdisso. Andando in Argentina uscirebbe dal circolo della Nazionale e giocherebbe solo fino a dicembre. La corte della Fiorentina ha fatto breccia, anche se l'unico dilemma che sta vivendo è quello di affrontare la Roma".