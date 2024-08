SORTEGGIO CONFERENCE, Le 10 possibili avversarie viola

FirenzeViola.it

La UEFA sul proprio sito ufficiale ha reso noti i mini raggruppamenti, formati da formazioni teste di serie e non, per il sorteggio (oggi ore 14) dell'ultimo turno preliminare di Conference League. La Fiorentina, che entra nella competizione proprio in questa fase, sarà nel gruppo 2 come testa di serie e, nel play-off in programma il 22 e il 29 agosto, affronterà una delle squadre non testa di serie del suo mini raggruppamento. Queste le sfide da cui uscirà la prossima avversaria europea dei ragazzi di Palladino:

vinc. PFC Botev Plovdiv (BUL) / HŠK Zrinjski Mostar (BIH)

vinc. FC Ararat-Armenia (ARM) / Puskás Akadémia FC (HUN)

vinc. St Mirren FC (SCO) / SK Brann (NOR)

vinc. FK Auda (LVA) / FC Drita (KOS)

perd. HNK Rijeka (CRO) / IF Elfsborg (SWE)

I mini raggruppamenti legati al percorso di qualificazione delle 38 squadre "non campioni" sono quattro, ecco tutti i gruppi come riportati dalla UEFA sul proprio sito ufficiale:

Gruppo 1

Teste di serie

1. FC Copenhagen (DEN) / FC Baník Ostrava (CZE)

2. 1. FC Heidenheim 1846 (GER)

3. RC Lens (FRA)

4. Omonoia FC (CYP) / Fehérvár FC (HUN)

5. Trabzonspor A.Ş (TUR) / SK Rapid Vienna (AUT)

Non teste di serie

6. NK Osijek (CRO) / PFC Zire (AZE)

7. Kilmarnock FC (SCO) / Tromsø IL (NOR)

8. FC St. Gallen 1879 (SUI) / WKS Śląsk Wrocław (POL)

9. Panathinaikos FC (GRE ) / AFC Ajax (NED)

10. BK Häcken (SWE) / Paide Linnameeskond (EST)

Gruppo 2

Testa di serie

1. ACF Fiorentina (ITA)

2. NK Olimpija Ljubljana (SVN) / FC Sheriff Tiraspol (MDA)

3. Brøndby IF (DEN) / Legia Warszawa (POL)

4. FC Zürich (SUI) / Vitória SC (POR )

5. CS Corvinul 1921 Hunedoara (ROU) / FC Astana (KAZ)

Non teste di serie

6. PFC Botev Plovdiv (BUL) / HŠK Zrinjski Mostar (BIH)

7. FC Ararat-Armenia (ARM) / Puskás Akadémia FC (HUN)

8. St Mirren FC (SCO) / SK Brann (NOR)

9. FK Auda (LVA) / FC Drita (KOS)

10. HNK Rijeka (CRO) / IF Elfsborg (SWE)

Gruppo 3

Teste di serie

1. Chelsea FC (ENG)

2. FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO) / İstanbul Başakşehir (TUR)

3. FK Mladá Boleslav (CZE) / Hapoel Beer-Sheva FC (ISR)

4. Ilves Tampere (FIN) / Djurgården (SWE)

5. Molde FK (NOR) / Cercle Brugge KSV (BEL)

Non teste di serie

6. NK Maribor (SVN) / FK Vojvodina (SRB)

7. SC Braga (POR) / Servette FC (SUI)

8. FC Spartak Trnava (SVK) / Wisła Kraków (POL)

9. Paksi FC (HUN) / FK Mornar (MNE)

10. St Patrick's Athletic (IRL) / FC Sabah (AZE)

Gruppo 4

Teste di serie

1. Silkeborg IF (DEN) / KAA Gent (BEL)

2. Real Betis Balompié (ESP)

3. Maccabi Petah Tikva FC (ISR) / CFR 1907 Cluj (ROU)

4. FC Noah (ARM) / AEK Athens FC (GRE)

Non teste di serie

5. MFK Ružomberok (SVK) / HNK Hajduk Split (CRO)

6. FK Partizan (SRB) / FC Lugano (SUI)

7. FC Kryvbas Kryvyi Rih (UKR) / FC Viktoria Plzeň (CZE)

8. FC CSKA 1948 ( BUL) / FC Pafos (CYP)