SERIE A, Le ipotesi sulle decisioni di domani

Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica ora la questione è capire chi staccherà la spina. La convinzione è che la Serie A si fermerà, almeno fino al 3 aprile: ormai il Coronavirus lo rende inevitabile. Proprio per questo la Federcalcio, per domani, ha convocato un Consigli straordinario: lo spettro è una Serie A 2020/21 da allargare a 22 squadre. In caso di stop improvviso del campionato, infatti, chi avrebbe diritto a salire dalla Serie B? Benevento e Crotone e nessun play off. Per quanto riguarda lo scudetto potrebbe non essere asseganto. Per questo motivo la FIGC starebbe chiedendo all'UEFA di posticipare l'Europeo. rinviarlo di 15 giorni, all'autunno o addirittura al 2021. Per poi fermare tutte le competizioni per un mese, comprese Champions e Europa League. Nel frattempo Lega Serie A e governo si rimpallano la responsabilità di non aver fermato ieri il pallone bucato dal virus.