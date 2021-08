SCONCERTI, Vlahovic? Se non ascolti proposte è...

Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo è intervenuto alla trasmissione Stadio Aperto su TMW Radio, parlando anche di temi viola, a partire dal futuro di Vlahovic: "Non prendere in considerazione un'offerta non è una mossa intelligente, ma populista per far vedere alla tua gente che sei forte. Ma conviene alla Fiorentina?".

Con il rinnovo magari sì.

"Se però vai a mettere una clausola rescissoria da 60-70 milioni di euro sei nelle condizioni di oggi, ti stanno offrendo quella cifra... Nessuno riesce nel calcio a giocare d'anticipo sul mercato, l'importante per me è non pensare che Italiano da solo possa pensare di cambiare una squadra modesta, strutturata nella sua mediocrità ed estremamente pericolosa da considerare superiore. Ora come regista sento parlare di Pulgar, ma non lo è. L'errore che va evitato è pensare che la squadra sia buona o sottovalutata, perché vale poco".

Nastasic e Milenkovic sono due giocatori troppo diversi?

"Su Milenkovic sono preoccupato perché vedo che il prezzo diminuisce di 2 milioni al giorno... Io Nastasic non l'ho visto in questi anni, ma su di lui ci siamo già sbagliati una volta. I difensori, quando sono grandi e grossi, non sono mai un problema".